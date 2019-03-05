Серебряный призер Универсиады горнолыжник Енджиевский мог пропустить старт из-за травмы

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Антон Енджиевский, занявший второе место в комбинации (супергигантский слалом и слалом) на Универсиаде в Красноярске, только в декабре вернулся к тренировкам после травмы и опасался, что не успеет восстановиться к старту Всемирных студенческих игр. Об этом уроженец Красноярска Енджиевский рассказал журналистам после старта.

Победителем стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов он показал время 1 минута 35,59 секунды, Енджиевский уступил ему 0,14 секунды. Третье место занял россиянин Никита Алехин (+0,16).

"Я до последнего не верил, что у меня будет медаль, - рассказал горнолыжник. - Меньше года назад у меня была травма, на лыжи вернулся только в декабре и боялся, что не успею восстановиться. Хотя мне так хотелось выступить у себя дома, перед нашими болельщиками. Когда я сегодня был на старте, увидел болельщиков внизу, как они болеют, как кричат, и на секунду заволновался, но потом сказал себе - надо сделать все, что ты можешь", - рассказал Енджиевский.

"Сегодня я рассчитывал максимум на топ-20, но когда понял, что стал серебряным призером, все-таки немного расстроился - до победы не хватило совсем чуть-чуть", - признался горнолыжник.

Универсиада завершится 12 марта.