Сборная России завоевала 10 наград в третий медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после третьего медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В понедельник было разыграно 7 комплектов наград. В активе российских спортсменов две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Российские атлеты завоевали 10 из 21 разыгрывавшихся наград.

Золото завоевали Сергей Горланов и Марина Вяткина в лыжном ориентировании. Серебряные медали выиграли горнолыжник Антон Енджиевский, сноубордистка Милена Быкова, шорт-трекистка Екатерина Ефременкова и Владислав Киселев в лыжном ориентировании. Бронзовые награды в активе горнолыжника Никиты Алехина, сноубордистов Дмитрия Сарсембаева и Натальи Соболевой, шорт-трекиста Константина Ивлиева.

Также 5 марта женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду США со счетом 11:1, мужская сборная России по керлингу оказалась сильнее команды Канады (6:5), а женская победила команды Южной Кореи (8:6) и Швейцарии (13:9). Мужская сборная России по хоккею выиграла у команды США со счетом 3:2.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе пять медалей (3-1-1).

Универсиада завершится 12 марта.