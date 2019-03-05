Сборная России завоевала 10 наград в третий медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после третьего медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.
В понедельник было разыграно 7 комплектов наград. В активе российских спортсменов две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Российские атлеты завоевали 10 из 21 разыгрывавшихся наград.
Золото завоевали Сергей Горланов и Марина Вяткина в лыжном ориентировании. Серебряные медали выиграли горнолыжник Антон Енджиевский, сноубордистка Милена Быкова, шорт-трекистка Екатерина Ефременкова и Владислав Киселев в лыжном ориентировании. Бронзовые награды в активе горнолыжника Никиты Алехина, сноубордистов Дмитрия Сарсембаева и Натальи Соболевой, шорт-трекиста Константина Ивлиева.
Также 5 марта женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду США со счетом 11:1, мужская сборная России по керлингу оказалась сильнее команды Канады (6:5), а женская победила команды Южной Кореи (8:6) и Швейцарии (13:9). Мужская сборная России по хоккею выиграла у команды США со счетом 3:2.
Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе пять медалей (3-1-1).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|15
|13
|39
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|10
|Канада
|1
|0
|1
|2
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1