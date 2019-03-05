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Футбол в России

Судья Турбин обслужит матч РПЛ между "Динамо" и "Спартаком"

Встреча пройдет 10 марта

ТАСС, 5 марта. Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Динамо" и "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Ассистентами главного арбитра станут Антон Кобзев и Андрей Болотенков, резервный судья - Виталий Мешков. Матч "Динамо" - "Спартак" пройдет 10 марта на "Арене-Химки".

В этот день Николай Волошин обслужит игру "Анжи" (Махачкала) - "Локомотив" (Москва), Алексей Еськов - "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа", Алексей Сухой - "Ростов" - "Арсенал" (Тула).

9 марта Кирилл Левников рассудит ЦСКА и казанский "Рубин", Сергей Лапочкин - "Крылья Советов" (Самара) - "Енисей" (Красноярск). 11 марта Павел Кукуян обслужит встречу "Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург), Алексей Матюнин - "Краснодар" - "Оренбург".

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