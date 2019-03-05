Призер молодежного ЧМ Кудако может остаться в "Северстали", если клуб сохранит место в КХЛ

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира защитник Вадим Кудако, выступающий за сборную России на Универсиаде, сообщил, что может продлить контракт с "Северсталью", если клуб останется в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что "Северсталь" наряду с хабаровским "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" входит в тройку аутсайдеров рейтинга эффективности клубов лиги. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра".

"Игроки все равно не могут повлиять на эту ситуацию, сезон у нас уже закончен, это не мы решаем. Ситуацию между собой не обсуждаем: наверное, просто до игроков не доходит информация, - сказал 22-летний Кудако. - У меня в апреле заканчивается контракт, будущее зависит от того, останется ли "Северсталь" в КХЛ. На данный момент никто ничего не знает наверняка: все говорят о том, что мы должны остаться, но это решаем не мы".

"Северсталь" в сезоне-2018/19 не смогла выйти в плей-офф. 22-летний Кудако выступает за "Северсталь" с 2015 года, в нынешнем сезоне в 46 матчах он набрал 11 оков (5 голов + 6 передач). Является бронзовым медалистом молодежного чемпионата мира 2017 года.