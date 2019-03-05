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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Горнолыжник Алехин рассказал, что зрители помогли ему выиграть бронзу Универсиады

По его словам, такой поддержки, как на домашнем старте, в Европе российским спортсменам очень не хватает

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский горнолыжник Никита Алехин, завоевавший бронзу в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске, благодарен российским болельщикам за поддержку. Об этом Алехин рассказал журналистам после старта.

Победителем в комбинации стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов он показал время 1 минута 35,59 секунды, россиянин Антон Енджиевский уступил ему 0,14 секунды, Алехин - 0,16 секунды.

"Супергигант не основная моя дисциплина, поэтому показал все, что мог, надеясь на слалом, - рассказал Алехин. - Но и в слаломе, к сожалению, не все получилось, снег стал мокрым, лыжи в повороте не так хорошо держало. Но я боролся до конца, хотя даже не рассчитывал войти в тройку - помогли зрители. Такой поддержки, как здесь, на домашнем старте, в Европе нашим спортсменам очень не хватает".

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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