Чемпион Универсиады Горланов признался, что ему по душе контактная борьба в ориентировании

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянину Сергею Горланову, завоевавшему золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске, было комфортно в контактной борьбе на дистанции. Об этом чемпион Всемирных студенческих игр рассказал журналистам после победы.

Горланов выиграл с результатом 34 минуты 38 секунд. Вторым стал россиянин Владислав Киселев (+1.10), третье место занял финн Миса Туомала (+1.21). Днем ранее в спринте первенствовал Киселев, Горланов был третьим.

"Гонка с преследованием - это динамичная контактная борьба, все соперники идут рядом, я такие люблю, мне сегодня было комфортно. За меня сегодня очень болела мой тренер Елена Александровна [Митякова] - помогала мне во всем, от настроя до подготовки лыж. Помогли и родные - после проигрыша накануне услышал от них много хороших слов", - рассказал Горланов.

На вопрос, помогло ли спортсмену везение, он заявил: "На мой взгляд, везение в нашем виде спорта составляет достаточно маленький процент от успеха. Если такой момент и присутствует, то в большей степени он связан либо с погодой, либо со стартовой минутой (карту с контрольными точками лыжник получает за 15 секунд до старта - прим. ТАСС). Но главное для нас - усиленные тренировки в техническом и физическом плане".

Следующая гонка в спортивном ориентирование на лыжах пройдет 7 марта - смешанный спринт. Универсиада завершится 12 марта.