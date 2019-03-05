"Салават Юлаев" повел со счетом 3-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Металлургом"

ТАСС, 5 марта. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (32-я минута) и Владимир Ткачев (62). У проигравших отличился Мэтт Эллисон (34).

Команды в шестой раз встречаются в плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате "Металлург" и "Салават Юлаев" провели два матча, в которых по разу одержали победу.

Счет в серии до четырех побед - 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 7 марта в Уфе.