Поддержка мамы помогла россиянке Вяткиной выиграть на Универсиаде в ориентировании

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Победительница Универсиады в Красноярске в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах россиянка Мария Вяткина призналась, что смогла выиграть золото благодаря поддержке мамы с трибун. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Вяткина преодолела дистанцию за 31 минуту 38 секунд. Второе место заняла финка Мирка Маарит Суутари (отставание - 1 минута 41 секунда), третье - ее соотечественница Лииза Майя Ненонен (+1.43). В понедельник Вяткина была второй в спринте.

"Я местная, красноярская, и меня сегодня многие поддерживали, - рассказала чемпионка. - Я знала, что на трибуне за меня болеет, переживает, кричит во весь голос мама, поэтому старалась выложиться для нее полностью. И, конечно, старалась ради моего талисмана - маленькой сестры, хотя во время гонки она была в детском садике".

"Я пока не успела разобрать сегодняшнюю дистанцию, обычно изучаю данные GPS перед сном, разбираю гонку соперников. Проанализирую все позже", - сообщила Вяткина.

Спортивное ориентирование на лыжах представлено на Универсиаде впервые в истории Студенческих игр, этот вид программы был включен по предложению оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.

Следующая гонка в спортивном ориентирование пройдет 7 марта - смешанный спринт. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.