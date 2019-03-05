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Колобков обсудил с главой Тывы завершение строительства спортивного центра в республике

Шолбан Кара-оол отметил, что за последние годы благодаря поддержке Минспорта РФ в регионе построено более 20 спортивных объектов
Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Тывы Шолбан Кара-оол Пресс-служба Минспорта России
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Тывы Шолбан Кара-оол
© Пресс-служба Минспорта России

ТАСС, 5 марта. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта РФ.

Отмечается, что основной темой беседы стало завершение строительства спортивного центра в поселке городского типа Каа-Хем.

"Это действительно очень важный объект для всего региона, - сказал Колобков. - Он предусматривает порядка семи тысяч зрительских мест, объект очень похож на тот, который реализован у нас в Ханты-Мансийске. Надеемся, что в ближайшее время мы завершим его строительство. Это будет большой подарок для всей Тывы".

"Этот спортивный центр имеет большое значение для нас, в нем можно будет заниматься борьбой, единоборствами, стрельбой из лука, - отметил Кара-оол. - В этих видах спортсмены Тывы представлены в сборных России. Это более ста человек, что для нашего маленького региона большая удача".

Глава Тывы также отметил, что за последние годы благодаря поддержке Минспорта РФ в регионе построено более 20 спортивных объектов, в том числе футбольные поля и бассейны.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичКолобков, Павел АнатольевичТыва
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