Колобков обсудил с главой Тывы завершение строительства спортивного центра в республике

ТАСС, 5 марта. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта РФ.

Отмечается, что основной темой беседы стало завершение строительства спортивного центра в поселке городского типа Каа-Хем.

"Это действительно очень важный объект для всего региона, - сказал Колобков. - Он предусматривает порядка семи тысяч зрительских мест, объект очень похож на тот, который реализован у нас в Ханты-Мансийске. Надеемся, что в ближайшее время мы завершим его строительство. Это будет большой подарок для всей Тывы".

"Этот спортивный центр имеет большое значение для нас, в нем можно будет заниматься борьбой, единоборствами, стрельбой из лука, - отметил Кара-оол. - В этих видах спортсмены Тывы представлены в сборных России. Это более ста человек, что для нашего маленького региона большая удача".

Глава Тывы также отметил, что за последние годы благодаря поддержке Минспорта РФ в регионе построено более 20 спортивных объектов, в том числе футбольные поля и бассейны.