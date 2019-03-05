Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады с огромным отрывом

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала 10 наград в третий медальный день Универсиады в Красноярске и продолжает лидировать в общекомандном зачете турнира. Во вторник было разыграно семь комплектов медалей.

Первые награды сборной России принесли горнолыжники Антон Енджиевский и Никита Алехин, завоевавшие серебро и бронзу соответственно в комбинации (супергигантский слалом и слалом). В беседе с журналистами Енджиевский признался, что мог не выйти на старт из-за повреждения. "Я до последнего не верил, что у меня будет медаль, - сказал горнолыжник. - Меньше года назад у меня была травма, на лыжи вернулся только в декабре и боялся, что не успею восстановиться, хотя мне так хотелось выступить у себя дома, перед нашими болельщиками; когда я сегодня был на старте, увидел болельщиков внизу, как они болеют, как кричат, и на секунду заволновался, но потом сказал себе - надо сделать все, что ты можешь".

Следом за горнолыжниками медали национальной команде принесли сноубордистки Милена Быкова и Наталья Соболева. Спортсменки заняли второе и третье места соответственно в параллельном гигантском слаломе. Прекрасный результат, который, однако, для некоторых болельщиков мог стать поводом для беспокойства. Ведь в первые два медальных дня сборная России непременно начинала с побед.

"Расстроена, что не удалось завоевать золото, была намерена сегодня выиграть, - сказала Быкова в беседе с журналистами после окончания соревнований. - Не удалось реализовать свое лучшее катание, но есть над чем работать дальше, завтра еще один соревновательный день. Допустила некоторые технические ошибки, из-за этого не смогла победить. Мы выступали в старом дабл-формате, не так, как сейчас на этапах Кубках мира, поэтому выбор трассы своей роли не сыграл - спортсмены менялись трассами во второй попытке".

Позднее сноубордист Дмитрий Сарсембаев в мужских соревнованиях в параллельном гигантском слаломе завоевал для сборной России бронзовую медаль, оставив на четвертом месте Дмитрия Логинова, который ранее в этом году стал двукратным чемпионом мира. "Мы часто катаемся с Димой Логиновым вместе, соревнуемся на тренировках, сегодня я лучше проехал, завтра - он, - сказал спортсмен. - Вся команда у нас готова соревноваться и бороться за медали, трасса сегодня была идеальная, снег идеальный для такого времени года. Моя фамилия Сарсембаев по-казахски означает "среда", сегодня вот вторник, а вот завтра должен быть мой день".

Тренер студенческой сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах Александр Вегеле в беседе с ТАСС заявил, что рассчитывал на более высокие результаты своих подопечных. "Мы разочарованы, рассчитывали на другой исход, но с полуфиналов у нас не заладилось, речь не идет о недооценке соперника, иногда так бывает, что после одной ошибки уже сложно что-то исправить, исправляться будем завтра, оправдывать те надежды, которые на нас возлагали, - сказал Вегеле. - У Логинова была одна грубая ошибка, когда он проиграл в полуфинале, получил штрафное время, а соперник у него тоже был непростой - достаточно опытный польский сноубордист, участник Кубка мира. На такой короткой трассе отыграть штраф почти невозможно, если соперник не ошибется, а Дима почти справился с этим, по уровню видно, что он гораздо сильнее".

Победы в спортивном ориентировании

Впрочем, долго ждать золотых медалей все равно не пришлось. Сразу два золота россияне завоевали в гонке преследования в лыжном ориентировании: Сергей Горланов первенствовал в мужских соревнованиях, Марина Вяткина - в женских. Данная дисциплина впервые в истории Универсиад включена в соревновательную программу, первое состязание (спринт) в спортивном ориентировании на лыжах прошло в понедельник, первенствовал россиянин Владислав Киселев, ставший в пасьюте вторым.

В разговоре с журналистами Горланов заявил, что ему нравится контактная борьба. "Гонка с преследованием - это динамичная контактная борьба, все соперники идут рядом, я такие люблю, мне сегодня было комфортно. За меня сегодня очень болела мой тренер Елена Александровна [Митякова] - помогала мне во всем, от настроя до подготовки лыж. Помогли и родные - после проигрыша накануне услышал от них много хороших слов", - рассказал Горланов.

На вопрос, помогло ли спортсмену везение, он рассказал: "На мой взгляд, везение в нашем виде спорта составляет достаточно маленький процент от успеха. Если такой момент и присутствует, то в большей степени он связан либо с погодой, либо со стартовой минутой (карту с контрольными точками лыжник получает за 15 секунд до старта - прим. ТАСС)".

Вяткина отметила, что выиграть ей помогла поддержка мамы. "Я местная, красноярская, и меня сегодня многие поддерживали, - рассказала чемпионка. - Я знала, что на трибуне за меня болеет, переживает, кричит во весь голос мама, поэтому старалась выложиться для нее полностью. И, конечно, старалась ради моего талисмана - маленькой сестры, хотя во время гонки она была в детском садике".

Успехи в шорт-треке

Прекрасным атрибутом Универсиады в Красноярске стали регулярные успехи российских шорт-трекистов. Соревнования в данной дисциплине начались в понедельник, тогда Екатерина Ефременкова завоевала бронзу на дистанции 1500 метров. Во вторник спортсменка стала второй на 500 м.

"Расстроена, конечно, но это борьба, это шорт-трек, всякое случается, никто не мог предугадать, что мы побежим финал два раза (в финальном забеге случился рестарт из-за падения нескольких спортсменок - прим. ТАСС), - сказала Ефременкова. - Конечно, в первом забеге я выложилась на максимум, была короткая пауза, и я не успела восстановиться, мышцы после забега разрывались, я впервые такое ощущала. Все предыдущие забеги я вела впереди".

Константин Ивлиев принес сборной России заключительную награду в третий медальный день. Спортсмен стал третьим в забеге на 500 метров.

Победы над сборными США в игровых видах

Уже ставшие традиционными победы сборных России в игровых видах спорта не обошли стороной очередной соревновательный день Универсиады. Особенно порадовали болельщиков женская сборная по хоккею с мячом, а также мужская команда по хоккею. Соперниками россиян были спортсмены из США, и в обоих случаях хозяевам турнира сопутствовал успех (11:1 у женщин и 3:2 - у мужчин).

Хоккеисты одержали третью победу на турнире и близки к выходу в плей-офф. Однако защитник российской команды Вадим Кудако в беседе с журналистами заявил, что сборной рано думать о матчах на вылет. "При счете 2:0 просто расслабились немножко, и тут же получили два гола, в итоге это нас заставило собраться, смогли забить третью шайбу и выиграть, хорошо, что взяли три очка, - сказал он. - О плей-офф пока не думаем, у нас впереди еще матчи группового этапа, нужно все выигрывать и выходить с первого места, не будем преждевременно говорить про финал, нам нужно сыграть осторожно, чтобы не было такого, как сегодня во втором периоде".

Главный тренер мужской сборной по хоккею Владислав Хромых отметил, что его подопечным нужно улучшать реализацию. "Думаю, сегодня была интересная для болельщиков игра, мы неплохо начали, но, к сожалению, грубейшие ошибки привели к тому, что американцы сравняли счет, - сказал специалист. - Нужно отдать должное ребятам, руки не опустили, забили быстрый гол в третьем периоде и довели дело до победы. Будем улучшать реализацию, пока она оставляет желать лучшего, работаем на тренировках, думаю, должно прорвать".

Успешным стал вторник и для российских керлингистов. Мужская национальная команда одержала верх в матче с канадцами (6:5), женская победила соперниц из Южной Кореи (8:6).

По итогам третьего медального дня сборная России довела преимущество в общекомандном зачете до огромного - в активе команды 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград. Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем месте - сборная Швейцарии (2-2-1).

Глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин в интервью ТАСС призвал к позитиву в оценке лидерства российской сборной в медальном зачете. "Здесь нужно позитивно относиться, есть преимущество - значит, лучше тренируются, больше хотят, - сказал он. - Мы не можем повлиять на селекцию спортсменов в национальных сборных. На встрече с главами делегаций мы демонстрировали здешние объекты, и для любого профессионального спортсмена соревноваться на таких объектах очень важно".

В среду на Всемирных студенческих играх будет разыграно 12 комплектов наград. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.