Тренер Полторанина: лыжник хотел применить метод, запрещенный антидопинговыми правилами

"Приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством. Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель - выиграть для страны только золото на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы", - говорится в заявлении Наконечного.

АСТАНА, 5 марта. /ТАСС/. Первый тренер казахстанского лыжника Алексея Полторанина Алексей Наконечный, который и сейчас работает со спортсменом, заявил, что лыжник пытался применить метод, запрещенный антидопинговыми правилами, но не применил. Об этом говорится в официальном заявлении Наконечного, которое во вторник опубликовал казахстанский портал vksport.kz .

Тренер отметил, что погоня спортсмена за золотом привела к недопустимому поступку. "Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещенный метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении WADA [Всемирным антидопинговым агентством] вопроса о нарушении антидопинговых правил", - заявил тренер.

Полторанин временно отстранен Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований по подозрению в употреблении допинга. 27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой состоялись семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства, помимо Полторанина, двух спортсменов сборной Австрии и двух - Эстонии.