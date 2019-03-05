Хоккеист "Далласа" Радулов не сыграет с "Рейнджерс" из-за опоздания на тренировку

ТАСС, 5 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов не примет участия в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщил главный тренер команды Джим Монтгомери, слова которого приводит пресс-служба клуба.
"Радулов не сыграет сегодня. Он опоздал [на тренировку] сегодня утром. Это все, что я хочу сказать об этом", - сказал Монтгомери.
The Stars will go with 11 forwards and 7 defensemen tonight. Alexander Radulov won't play because he was late to morning skate. pic.twitter.com/3cHBWIsY0d— Dallas Stars (@DallasStars) 5 марта 2019 г.
Матч "Даллас" - "Рейнджерс" пройдет в ночь на среду по московскому времени. Радулов в текущем сезоне НХЛ сыграл 54 матча, набрав в них 51 очко (17 голов + 34 результативные передачи).