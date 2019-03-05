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НХЛ

Хоккеист "Далласа" Радулов не сыграет с "Рейнджерс" из-за опоздания на тренировку

Встреча пройдет в ночь на среду по московскому времени
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 5 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов не примет участия в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщил главный тренер команды Джим Монтгомери, слова которого приводит пресс-служба клуба.

"Радулов не сыграет сегодня. Он опоздал [на тренировку] сегодня утром. Это все, что я хочу сказать об этом", - сказал Монтгомери.

Матч "Даллас" - "Рейнджерс" пройдет в ночь на среду по московскому времени. Радулов в текущем сезоне НХЛ сыграл 54 матча, набрав в них 51 очко (17 голов + 34 результативные передачи).

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