ХК "Северсталь": клуб уже давно предоставил КХЛ гарантии участия в сезоне-2019/20

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Череповецкая "Северсталь" предоставила Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) все гарантии для участия клуба в сезоне-2019/20, сделав это заблаговременно. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Северстали" Михаил Щедрин.

Состав участников чемпионата следующего сезона определяется только решением совета директоров КХЛ, заседание которого состоится в конце марта. Тогда же будет представлен предварительный рейтинг клубов по итогам регулярного чемпионата. Все клубы до 15 марта должны подтвердить лиге их соответствие условиям допуска к участию в чемпионате КХЛ.

"Как только пришло уведомление от лиги, что нужно предоставить гарантии, все они, в том числе финансовые, были направлены. У нас уже давно был определен бюджет, никто в компании (главным спонсором клуба является горнодобывающая и сталетитейная компания "Северсталь" - прим. ТАСС) не собирается уходить от хоккея, и поддержка есть", - сказал Щедрин.

"Северсталь" не попала в плей-офф КХЛ сезона-2018/19, заняв 10-е место в Западной конференции. В декабре прошлого года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что клуб наряду с хабаровским "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" входит в тройку аутсайдеров рейтинга эффективности клубов лиги. Он формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра".