Антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание около МГУ по просьбе WADA

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московская антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание на территории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по настоятельной просьбе Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) МГУ Елена Мочалова.

"В настоящее время лаборатория находится в прежнем здании на территории Минспорта, - сказала Мочалова. - Коллеги из WADA очень просили не перемещать лабораторию до окончания расследования. Здание на территории МГУ введено в эксплуатацию, все готово. К сожалению, в данное время оно простаивает".

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ Национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов. В 2017 году было принято решение о выделении под лабораторию нового здания, которое находилось бы в непосредственной близости от МГУ.

С мая 2016 года московская антидопинговая лаборатория получила от WADA лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов. Лицензия каждый год обновляется, работа ведется в старом помещении лаборатории, которая находится в одном из зданий Федерального научного центра физической культуры и спорта Министерства спорта РФ, но принадлежит МГУ.

Возврат московской лаборатории статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не может быть осуществлен до тех пор, пока не будет завершен процесс, открытый Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. СК опечатал ряд помещений лаборатории, в которых находятся допинг-пробы российских спортсменов, взятые в период с 2011 по 2015 год, а также данные проверок проб за этот же период. Но и после того, как СК РФ завершит свои действия, московскую лабораторию будет ждать длительный процесс восстановления статуса, который может продолжаться несколько лет.