"Локомотив" вышел вперед в счете в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Сочи"

ТАСС, 5 марта. Ярославский "Локомотив" одержал победу над "Сочи" со счетом 3:0 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами отметились Брэндон Козун (25-я минута), Артур Каюмов (30) и Даниил Апальков (37). Шведский защитник "Локомотива" Стаффан Кронвалль провел 500-й матч в КХЛ.

Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0-4 в серии (2015), минскому "Динамо" со счетом 0-4 (2016) и хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1-4 (2018). "Локомотив" выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Локомотива". Следующий матч серии пройдет 7 марта в Сочи.