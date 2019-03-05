Количество изученных в московской лаборатории проб крови в 2018 году увеличилось вдвое

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). В мае 2016 года московская антидопинговая лаборатория получила от WADA лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов. Лицензия каждый год обновляется, работа ведется в старом помещении лаборатории, которая находится в одном из зданий Федерального научного центра физической культуры и спорта Министерства спорта РФ, но принадлежит МГУ.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество допинг-проб крови, проанализированных в 2018 году сотрудниками Национальной антидопинговой лаборатории, увеличилось вдвое по сравнению с двумя прошлыми годами. Об этом сообщила на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Мочалова.

"В период с июня и до текущего времени лаборатория подтвердила свою компетенцию в соответствии с требованиями WADA на проведение анализа крови в рамках биологического паспорта. Количество проб по сравнению с 2016-2017 годами выросло вдвое. У нас много проб, и подавляющее количество приходит из РУСАДА", - сказала Мочалова.

"К сожалению, сейчас мы можем работать только с кровью. Но это не зависит от нас, а от сроков завершения расследования WADA. Как вы знаете, нам поставили дедлайн 30 июня. До этого срока возврата к теме аккредитации лаборатории не будет, что было сказано нам в достаточно ультимативной форме, все будет зависеть, как я ранее сказала, от результатов расследования", - заключила глава лаборатории.

Возврат московской лаборатории статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу также не может быть осуществлен до тех пор, пока не будет завершен процесс, открытый Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. СК опечатал ряд помещений лаборатории, в которых находятся допинг-пробы российских спортсменов, взятые в период с 2011 по 2015 год, а также данные проверок проб за этот же период. Но и после того, как СК РФ завершит свои действия, московскую лабораторию будет ждать длительный процесс восстановления статуса, который может продолжаться несколько лет.

Глава комитета Госдумы Дегтярев пожелал успехов сотрудникам лаборатории

Руководитель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, подводя итоги очередного заседания, от лица всех членов комитета пожелал успехов сотрудникам Национальной антидопинговой лаборатории. Также комитет достиг договоренности с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом о получении отчетов о работе РУСАДА на регулярной основе.

Итоги реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, который утвержден распоряжением правительства РФ от 10 июля 2017 года, по словам Дегтярева, будут обсуждены с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на Правительственном часе.