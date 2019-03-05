"Камп Ноу" стал самым прибыльным футбольным стадионом в Европе

ТАСС, 5 марта. "Камп Ноу" стал самым прибыльным футбольным стадионом Европы по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу аудиторской компании Deloitte.

Прибыль стадиона испанской "Барселоны" по окончании сезона составила €144,8 млн. Занявший второе место в рейтинге "Сантьяго Бернабеу", на котором играет испанский "Реал", принес на €1,4 млн меньше (€143,4 млн). "Олд Траффорд", на котором домашние игры проводит английский "Манчестер Юнайтед", стал третьим по прибыльности с показателем €119,5 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли "Эмирейтс" ("Арсенал", Англия, €111,6 млн), "Альянц-Арена" ("Бавария", Германия, 103,8), "Парк де Пренс" (ПСЖ, Франция, 100,6), "Энфилд" ("Ливерпуль", Англия, 91), "Уэмбли" ("Тоттенхэм", Англия, 85,2), "Стэмфорд Бридж" ("Челси", Англия, 83,4), "Этихад" ("Манчестер Сити", Англия, 63,9).