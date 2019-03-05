Тренер Зубов: ХК "Сочи" уступил "Локомотиву", так как не бросал из выгодных позиций

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. "Сочи" уступил ярославскому "Локомотиву" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как не бросал из выгодных позиций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Сочи" Сергей Зубов.

Во вторник "Сочи" проиграл в гостях "Локомотиву" со счетом 0:3. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ярославцев.

"Мы сегодня не пошли на ворота, не бросали из выгодных позиций, искали что-то", - сказал Зубов, также отметив, что в этой игре у его подопечных было волнение.

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов отметил, что игроки ярославского клуба ставят перед собой цель выиграть в Сочи. "Вышли вперед в серии, чтобы побеждать надо постараться выигрывать на поле соперника, будем готовиться к следующей игре", - сказал Квартальнов.

Следующий матч серии пройдет 7 марта в Сочи.