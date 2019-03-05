Источник: Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста и пропустит ЧМ по биатлону

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов, что не позволит ей выступить на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом дела.

"Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет", - сообщил источник.

Васильева может обжаловать решение ITA. "До 14 марта она может подать апелляцию", - добавил источник.

Только после рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который может дисквалифицировать спортсменку на срок от года до двух лет.

В воскресенье был объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде. Сообщалось, что Васильева выступит на турнире, если избежит наказания за пропуск трех допинг-тестов.

27-летняя Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.