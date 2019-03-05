Фигуристы начнут борьбу за медали в четвертый соревновательный день Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград в четвертый соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Медальный запас сборной России могут пополнить лыжники, биатлонисты, сноубордисты, фристайлисты и шорт-трекисты, также стартует один из самых ожидаемых видов соревнований - турнир по фигурному катанию.

День будет открыт лыжным спринтом у мужчин и женщин. Трехкратным чемпионом Универсиады постарается стать россиянин Иван Якимушкин, а попробуют ему помешать его соотечественники - Иван Кириллов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, Илья Порошкин и Егор Казаринов. В погоню за третьей наградой высшего достоинства отправится и Алиса Жамбалова, за медали также поборются Татьяна Алешина, Полина Некрасова, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Кристина Кускова. Серьезный настрой отечественных лыжников позволяет рассчитывать на большое количество наград.

В комплексе "Академия биатлона" будут разыграны медали в спринте среди биатлонистов. Основными фаворитами здесь являются россияне Наталья Гербулова и Никита Поршнев, которые два дня назад стали первыми в индивидуальных гонках. Также за призовые места борьбу поведут Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Эдуард Латыпов, Алексей Чулев, Василий Томшин, Александр Дедюхин и Дмитрий Иванов.

Попытаются реабилитироваться за неудачу в параллельном гигантском слаломе россияне Дмитрий Логинов и Наталья Соболева, стартующие в параллельном слаломе. Во вторник новоиспеченный двукратный чемпион мира Логинов не смог завоевать медаль, тогда как Соболева зацепилась только за бронзу. Параллельно фристайлисты разыграют награды в слоупстайле, где все внимание российских болельщиков будет приковано к Лане Прусаковой, Анастасии Таталиной, Анастасии Сибиченковой, Яну Шакирову, Дмитрию Мулендееву, Дмитрию Макарову и Ярославу Кузнецову. Соревнования пройдут на трассе кластера "Сопка".

Последний шанс выиграть золото домашней Универсиады выпадет российским шорт-трекистам. На льду многофункционального комплекса "Арена-Север" пройдут забеги на дистанции 1000 м (мужчины и женщины), а также эстафеты на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины).

Мужчины и спортивные пары покажут короткие программы

Большой ажиотаж болельщиков вечером в среду будет связан с "Платинум-Ареной", где выйдут на лед фигуристы. Мужчины и спортивные пары покажут свои короткие программы. Россию представят Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин, а также Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот и Александр Кошевая/Дмитрий Бушланов.

В женских соревнованиях по хоккею с мячом дело дошло до решающих игр - в первом полуфинале встретятся сборные России и США. Во вторник подопечные Александра Межуева разгромили американок со счетом 10:1, теперь только форс-мажор может помешать россиянкам выйти в финал. Вторую путевку на решающий матч разыграют шведки и норвежки. Мужская сборная России по бенди проведет очередной матч группового этапа, ее соперником станет команда Финляндии.

Противостояние сборных России и США продолжится вечером, но уже в женском хоккее с шайбой. Также очередные игры предварительного раунда проведут мужская и женская команды России по керлингу.