"Рубин" и "Локомотив" определят полуфиналиста Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в Казани и Москве продолжатся четвертьфинальные противостояния Олимп - Кубка России по футболу. За право сыграть в полуфинале сразятся казанский "Рубин" и московский "Локомотив", а также тульский "Арсенал" и "Оренбург".

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале турнира победитель определяется по результатам двух матчей - дома и на выезде. Первая встреча между "Локомотивом" и "Рубином", состоявшийся в декабре 2018 года в Москве, завершилась минимальной победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота казанцев забил хорватский защитник Ведран Чорлука.

"Рубин" в 1/16 финала по итогам дополнительного времени обыграл клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" (1:0), а затем минимально взял верх над московским "Динамо" (1:0). С таким же результатом завершился и первый официальный матч казанцев в 2019 году, где в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) они на домашнем стадионе обыграли грозненский "Ахмат".

"Локомотив", как и "Рубин", в первом раунде турнира смог только в дополнительное время взять верх над аутсайдером ФНЛ, калининградской "Балтикой" (3:2). В матче 1/8 финала железнодорожники обыграли "Енисей" (4:1), забив по два гола в каждом тайме. При этом московский клуб не смог победить в первом официальном матче 2019 года, сыграв в 18-м туре чемпионата России вничью с самарскими "Крыльями Советов" (2:2).

Команды в четвертый раз встречаются друг с другом в Кубке России и в третий раз - на стадии четвертьфинала. Ранее дважды в следующий раунд турнира пробивались железнодорожники, один раз это удалось сделать казанцам. В розыгрыше сезона-2011/12 победу со счетом 4:0 одержал "Рубин", который стал потом обладателем трофея. В сезоне-2014/15 выиграл "Локомотив" (0:0, 4:2 - по пенальти), после чего также завоевал титул.

Для выхода в следующую стадию "Рубину" необходимо побеждать с разницей в два и более мячей. При счете 1:0 в пользу казанцев будет назначено дополнительное время. Матч начнется в 19:00 мск. Обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

"Арсенал" в Химках примет "Оренбург"

В параллельном матче в подмосковных Химках сыграют тульский "Арсенал" и "Оренбург". Первая встреча в Оренбурге завершилась победой тульского клуба со счетом 4:2. Выбор стадиона связан с тем, что газон арены тульского клуба оказался не готов к проведению игры. По этой же причине "Арсеналу" пришлось проводить свой первый домашний матч после возобновления сезона в Грозном, где тульский клуб обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

"Арсенал" в текущем розыгрыше Кубка России выбил двух оппонентов. На стадии 1/16 финала тульский клуб одолел в гостях команду Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сахалин" (2:1), а на следующем этапе переиграл грозненский "Ахмат" (2:0).

"Оренбург" в первом официальном матче РПЛ в 2019 году неожиданно уступил в родных стенах испытывающему финансовые проблемы махачкалинскому "Анжи" (0:1). Оренбургский клуб, в отличие от играющих в среду команд, встречался только с коллективами из низших дивизионов. Сначала он прошел "Динамо" из Барнаула (2:0), а затем одолел "Тюмень" (1:0).

Чтобы пройти в полуфинал, "Оренбургу" необходимо обыгрывать подопечных Игоря Черевченко с разницей в три и более мячей. Если "Арсенал" уступит со счетом 2:4, то главный арбитр встречи Алексей Еськов назначит дополнительное время.