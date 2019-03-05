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Коршков: ХК "Локомотив" стал показывать свою игру против "Сочи" только со второго периода

Ярославский клуб выиграл в пятом матче серии первого раунда со счетом 3:0

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" начал показывать свою игру в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи" только со второго периода. Таким мнением с журналистами после матча поделился нападающий "Локомотива" Егор Коршков.

Во вторник "Сочи" проиграл в гостях "Локомотиву" со счетом 0:3. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ярославцев.

"Вышли просто осторожно, в первый период вкатились более или менее. Во втором начали показывать свою игру, которую и должны показывать с первых минут", - сказал Коршков.

Следующий матч серии пройдет 7 марта в Сочи.

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