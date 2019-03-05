Фигуристки Трусова и Щербакова вступают в борьбу за золото юниорского чемпионата мира

ТАСС, 6 марта. Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Загребе (Хорватия). Соревнования пройдут на льду арены "Дом Спортова".

Сборная России единственной из всех команд-участниц будет представлена на турнире максимальным количеством участников - в каждой дисциплине национальная команда имеет по три квоты. Это стало возможным благодаря победам российских фигуристов во всех видах программ на прошлогоднем мировом первенстве, которое состоялось в Софии. Также сборная России завоевала все золотые медали юниорского чемпионата мира 2017 года в Тайване.

Наибольший зрительский интерес традиционно вызывают соревнования у девушек, где сборная России не знает поражений с 2016 года. Главным действующим лицом турнира станет его прошлогодняя победительница, обладательница рекорда женского катания по оценке за технику (92,35 балла в произвольной программе) 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова, имеющая в своем арсенале три четверных прыжка (тулуп, сальхов и лутц).

Ее основная конкурентка также занимается в группе Тутберидзе - 14-летняя Анна Щербакова, ставшая победительницей взрослого чемпионата России 2018 года, на котором выступали олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Для Щербаковой юниорский чемпионат мира в Загребе станет первым в карьере, в прошлом году она не смогла принять в нем участие из-за перелома ноги.

Косторная не выступит в Загребе

Щербакова в нынешнем сезоне вставляет в произвольную программу один вид прыжка в четыре оборота - лутц, который считается самым сложным одиночным элементом в фигурном катании. Среди сольных четверных прыжков более высокую базовую стоимость имеет только аксель, не покорившийся пока никому на соревнованиях. Стоит отметить, что во взрослом женском катании за всю его историю не было зафиксировано ни одного случая чистого исполнения прыжка в четыре оборота на международных стартах, в последний раз этот элемент из категории "ультра-си" попыталась выполнить еще одна воспитанница Тутберидзе - казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на чемпионате четырех континентов - 2019 в Анахайме. Однако она допустила падение.

Изначально сборную России должны были представлять в Загребе три ученицы группы Тутберидзе - Трусова, Щербакова и 15-летняя Алена Косторная, которая не владеет прыжковыми элементами повышенной сложности, но при этом имеет самые высокие оценки за компоненты среди всех участниц первенства. Примечательно, что Трусова, Косторная и Щербакова, вероятно, проводят последний сезон на юниорском уровне и на троих выиграли все турниры. Однако за два дня до старта первенства в Загребе стало известно, что Косторная, ставшая победительницей финала юниорского Гран-при 2018 года в Ванкувере, не сможет принять участие в крупнейшем старте сезона по медицинским причинам. На мировом первенстве в Хорватии ее заменит 14-летняя воспитанница Светланы Пановой Ксения Синицына.

Основной конкуренткой российских фигуристок будет 17-летняя японка Юна Сираива, тренером которой является известный японский специалист Миэ Хамада. В ее группе занимаются победительница чемпионата четырех континентов - 2016 Сатоко Мияхара и сильнейшая в нынешнем сезоне фигуристка по базовой стоимости программ, победительница финала Гран-при 2018 года Рика Кихира. Сираива уже выступала на взрослом уровне, в сезоне-2018/19 она приняла участие в двух этапах Гран-при, где заняла четвертое и пятое места соответственно. Также она стала второй на турнире категории "Б" - Кубке Азии.

Шанс побороться за медали имеет перешедшая в сборную Азербайджана 15-летняя россиянка Екатерина Рябова. Она успела дебютировать во взрослом катании, на чемпионате Европы текущего года в Минске спортсменка стала 12-й. Однако с высокой долей вероятности победительницами первенства будет одна из россиянок - высочайшая сложность программ позволяет и Трусовой, и Щербаковой завоевывать золотые медали даже с ошибками.

Стивен Гоголев против россиян

В мужском турнире основным претендентом на победу считается 14-летний канадец Стивен Гоголев, который также имеет российское гражданство. В нынешнем сезоне он стал победителем юниорского финала Гран-при, а также завоевал серебро на взрослом чемпионате Канады. Спортсмен имеет в арсенале два четверных прыжка - лутц и сальхов (в каскаде с двойным тулупом), которые при безошибочном исполнении позволят ему значительно оторваться от конкурентов.

Сборная США делегировала на юниорское мировое первенство сильную мужскую команду, представленную победителем финала Гран-при среди юниоров сезона-2017/18 18-летним Алексеем Красножоном, ранее имевшим российское спортивное гражданство, его ровесником Камденом Пулкиненом и 19-летним Томоки Хиватаси. Все три американских фигуриста с переменным успехом уже выступают среди взрослых и способны побороться за попадание на пьедестал в Загребе.

Однако основными соперниками Гоголева станут члены сборной России - 19-летний Роман Савосин, выступающий во взрослом уровне на турнирах категории "Б", серебряный призер прошлогоднего мирового первенства 15-летний Артур Даниэлян, а также обладатель серебра в финале юниорского Гран-при 2018 года 16-летний Петр Гуменник. Изначально на турнире должен был выступать действующий победитель юниорского чемпионата мира 19-летний россиянин Алексей Ерохов, но он отказался от поездки в Хорватию из-за травмы. В заявке сборной его заменил Даниэлян.

Большие надежды болельщики и эксперты связывают с традиционно "российскими" дисциплинами - соревнованиями спортивных пар и танцевальных дуэтов, где, кроме сборной России, три квоты имеют лишь американские фигуристы. В парном катании Россию на мировом первенстве представят Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, в танцах на льду - Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров, Софья Шевченко/Игорь Еременко и Арина Ушакова/Максим Некрасов.

Первые соревнования в рамках юниорского чемпионата мира в Загребе пройдут в среду. Турнир завершится 10 марта.