Начо: царствование "Реала" в ЛЧ подошло к концу в матче с "Аяксом"

ТАСС, 6 марта. Трехлетняя гегемония испанского "Реала" в рамках футбольной Лиги чемпионов завершилась в матче против голландского "Аякса" в 1/8 финала турнира. Такое мнение выразил защитник королевского клуба Начо, чьи слова передает "Газета.Ru" со ссылкой официальный сайт УЕФА.

В ночь на среду "Реал" дома проиграл "Аяксу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1. Первая встреча в Нидерландах завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, однако по сумме двух игр дальше прошел голландский клуб. Начо отыграл весь матч, получив в концовке две желтые карточки подряд, за что был удален с поля.

"Мы никогда не думали о том, чтобы постоянно выигрывать Лигу чемпионов. Царствование "Реала" подходит к концу, такая ночь наступает рано или поздно. Сейчас мы опустошены, так как не привыкли к тому, что уже на этой стадии сезона не имеем возможности выиграть трофей. В чемпионате сделать это невозможно, а из Кубка Испании и Лиги чемпионов мы вылетели", - сказал Начо.

"Реал" впервые с сезона-2009/10 не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда испанская команда по сумме двух встреч уступила французскому "Лиону" (0:1, 1:1). После этого "Реал", который выигрывал Лигу чемпионов последние три сезона, в каждом розыгрыше турнира доходил как минимум до полуфинала. Мадридский клуб является самым успешным в истории соревнования, он 13 раз становился победителем Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 - Кубок европейских чемпионов).

Жеребьевка следующего раунда турнира состоится 15 марта в Ньоне.