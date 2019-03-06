Тадич: "Аякс" был расслаблен и наслаждался игрой в матче ЛЧ против "Реала"

ТАСС, 6 марта. Футболисты "Аякса" были расслаблены и получали наслаждение от противостояния с испанским "Реалом" в рамках футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщил полузащитник голландского клуба Душан Тадич, чьи слова передает официальный сайт УЕФА.

В ночь на среду "Аякс" в гостях обыграл "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1. Первая встреча в Нидерландах завершилась победой испанской команды со счетом 2:1, однако по сумме двух игр дальше прошел голландский клуб. Тадич отыграл весь матч, записав на свой счет гол и две результативные передачи.

"Возможно, это лучший футбол, в который я когда-либо играл. Мы победили лучший клуб в мире. Очень горжусь, думаю, что нам удалось порадовать многих людей. В футболе просто нужно расслабиться и наслаждаться игрой", - сказал Тадич.

"У нас очень хорошая команда, мы играем в хороший футбол. Что я думаю по поводу своих действий на поле? Скажу, что Зидан всегда был моим любимым игроком. Я посмотрел очень много видео с ним", - добавил полузащитник.

"Аякс" играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06, тогда он в 1/8 финала уступил итальянскому "Интеру" (2:2, 0:1). В предыдущий раз команда из Амстердама доходила до четвертьфинала в сезоне-2002/03, когда в Лиге чемпионов проводилось два групповых этапа, а первым раундом плей-офф был четвертьфинал. В том розыгрыше "Аякс" занял второе место в группах на обоих этапах, а на следующей стадии проиграл будущему победителю итальянскому "Милану" (0:0, 2:3). Голландский клуб является четырехкратным победителем турнира, в последний раз команда завоевала трофей в 1995 году.

Соперник "Аякса" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.