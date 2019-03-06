"Тампа" обыграла "Виннипег". Кучеров повторил клубный рекорд результативности

ТАСС, 6 марта. "Тампа-Бэй" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, набрав 108-е очко и повторив клубный рекорд результативности за один сезон, установленный Венсаном Лекавалье.

В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (2-я минута), Адам Эрне (29), Стивен Стэмкос (35), Седрик Пакетт (45) и Брэйден Пойнт (50). У гостей отличились Блэйк Уилер (7) и Джейкоб Труба (56). Кучеров отметился результативными передачами в эпизодах с голами Стэмкоса и Пойнта. Это позволило россиянину набрать 108-е (31+77) очко в текущем сезоне и повторить лучший результат в истории клуба, который принадлежит канадцу Лекавалье.

Лучшим игроком встречи стал Эрне (1+1). Второй звездой матча был признан Кучеров (0+2), третьей - нападающий "Тампы" Мэттью Джозеф (0+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский сделал 30 сейвов, а защитник команды Михаил Сергачев очков не набрал.

"Тампа" занимает первое место в Восточной конференции, набрав 106 очков в 67 матчах. "Виннипег" расположился на четвертой строчке Западной конференции с 82 очками в 66 встречах. Следующую игру "Тампа" проведет 8 марта дома против "Миннесоты". "Виннипег" на следующий день на выезде сыграет с "Каролиной".

Результаты остальных встреч: "Нью-Йорк Айлендерс" - "Оттава" - 5:4 Б; "Бостон" - "Каролина" - 4:3 ОТ; "Нью-Джерси" - "Коламбус" - 1:2 Б; "Питтсбург" - "Флорида" - 3:2 ОТ.