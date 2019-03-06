Российские керлингисты проиграли норвежцам на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 2:11 уступила команде Норвегии в пятом матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Встреча состоялась во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Сборную России на турнире представляют Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу. По итогам встреч четыре сборные выйдут в полуфинал.

Следующий матч российская команда проведет позднее в среду против сборной Швейцарии. Начало - 15:00 мск.