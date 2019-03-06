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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Биатлонистка Мошкова разочарована промахами, несмотря на победу в спринте на Универсиаде

Спортсменка считает, что ветер помешал ей показать более точную стрельбу

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Мошкова расстроена, что допустила несколько промахов в спринте на Универсиаде, хотя и смогла одержать победу в гонке. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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Мошкова преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды с двумя промахами. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 2,9 секунды; 3 промаха), третье - Тамара Воронина (+24,7; 2).

"Ощущения отличные, я очень рада, но все-таки хотелось бы выступать без промахов. И я не считаю, что причина им - ветер, хотя он и был сегодня. Гонка в целом прошла ровно, но сегодня я чувствовала себя потяжелее, чем накануне - работать до финиша пришлось на максимуме", - рассказала спортсменка.

Позднее в среду состоится спринтерская гонка на 10 км у мужчин. Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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