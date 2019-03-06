Казакевич: Красноярску по силам принимать серьезные международные старты по биатлону

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич, завоевавшая серебряную медаль в спринте на Универсиаде в Красноярске, уверена, что "Академия биатлона", где проходят соревнования, в будущем готова принимать крупные международные старты. Об этом она сказала журналистам.

"Пусть трасса сложная, рабочая, спусков на ней мало, но она отлично подготовлена - широкая, подушка снега большая, все на высшем уровне. Думаю, что организаторам крупных международных стартов в перспективе нужно рассматривать этот комплекс даже для проведения серьезных турниров", - сказала Казакевич.

Спорткомплекс "Академия биатлона" открылся 3 декабря 2011 года на склоне Николаевской сопки в 15 минутах езды от центра города. Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрена система пандусов. В комплекс входят несколько спортзалов, тир.