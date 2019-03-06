Мошкова: российские биатлонистки выделяются на Универсиаде благодаря международному опыту

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону выделяется на Универсиаде на фоне соперниц, поскольку уже имеет определенный опыт международных стартов. Таким мнением с журналистами поделилась Екатерина Мошкова, ставшая в среду победительницей Универсиады в спринте.

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в спринте, победу одержала Мошкова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды с двумя промахами. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 2,9 секунды; 3 промаха), третье - Тамара Воронина (+24,7; 2). Чемпионка Универсиады в индивидуальной гонке Наталья Гербулова заняла четвертое место (+30,9; 4), Валерия Васнецова - пятое (+38,0; 3), Елизавета Каплина - шестое (+48,9; 2).

"Мы привезли сюда очень сильную команду, почти все из нас уже имеют опыт участия как минимум в Кубке IBU, юниорских чемпионатах Европы и мира, может быть, поэтому мы и выделяемся на фоне других стран, - сказала 23-летняя Мошкова. - Но здесь есть и француженки, и чешские биатлонистки, и они - не любители, это профессиональные спортсмены. Может и не такого высокого уровня, как наша команда".

Мошкова начала выступать на крупных соревнованиях международного уровня с сезона-2015/16. На юниорском чемпионате мира 2017 года в Брезно спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. На Универсиаде биатлонистка также стала серебряным призером в индивидуальной гонке.