Биатлонистки рассчитывают попасть на хоккейный финал Универсиады и увидеть игру сборной РФ

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки рассчитывают попасть на хоккейный финал Универсиады среди мужских команд и надеются увидеть в нем сборную России. Об этом ТАСС рассказала серебряный призер в спринте Ирина Казакевич.

"У нас не так часто появляется возможность увидеть сразу несколько соревнований по разным видам спорта, поболеть за товарищей по сборной, - рассказала Казакевич. - Мы обсуждали это с девочками - всем нам очень хочется попасть здесь, в Красноярске, на хоккейный финал. Мы верим, что увидим в нем наших ребят, а в соперниках, скорее всего, будут американцы или шведы".

В комнатах у спортсменов в деревне Универсиады нет телевизоров. "Мы часто смотрим телетрансляции соревнований в столовой, там установлены экраны", - рассказала биатлонистка.

Хоккейный финал Универсиады состоится 12 марта, в день церемонии закрытия Всемирных студенческих игр.