Прыгунья в высоту Ласицкене начнет летний сезон на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет летний сезон на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, который пройдет 30 мая. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Победительница двух последних летних чемпионатов мира Ласицкене в минувшее воскресенье заняла первое место на чемпионате Европы в помещении в Глазго с результатом 2,01 метра.

"Мария откроет летний сезон 30 мая выступлением на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Первый этап, который пройдет в начале мая в Дохе, спортсменка пропустит. Таково было решение ее личного тренера", - сообщила Назарова.

Главным стартом летнего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.