Россиянка Мацокина завоевала серебро в лыжном спринте на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Христина Мацокина заняла второе место в спринте на Универсиаде в Красноярске.

В финальном забеге россиянка показала результат 2 минуты 48,14 секунды, уступив победительнице 0,80 секунды. Первой стала чешка Петра Хинчикова (2.47,34), третье место заняла россиянка Полина Некрасова (+1,20).

Россиянка Татьяна Алешина заняла четвертое место (+1,99), двукратная чемпионка Универсиады-2019 Алиса Жамбалова - пятое (+7,51).

Мацокина является двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года (эстафета и спринт).

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 46 медалей (13 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых). Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем месте - сборная Швейцарии (2-2-1).

Универсиада завершится 12 марта.