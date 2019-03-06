Россиянка Мацокина завоевала серебро в лыжном спринте на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Христина Мацокина заняла второе место в спринте на Универсиаде в Красноярске.
В финальном забеге россиянка показала результат 2 минуты 48,14 секунды, уступив победительнице 0,80 секунды. Первой стала чешка Петра Хинчикова (2.47,34), третье место заняла россиянка Полина Некрасова (+1,20).
Россиянка Татьяна Алешина заняла четвертое место (+1,99), двукратная чемпионка Универсиады-2019 Алиса Жамбалова - пятое (+7,51).
Мацокина является двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2018 года (эстафета и спринт).
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 46 медалей (13 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых). Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем месте - сборная Швейцарии (2-2-1).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|13
|17
|16
|46
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|13
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|14
|Япония
|0
|0
|2
|2
|15
|Швеция
|0
|0
|1
|1