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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжник Терентьев завоевал золото в спринте на Универсиаде в Красноярске

Россиянин Иван Якимушкин, пришедший к финишу первым, был дисквалифицирован

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте на Универсиаде в Красноярске.

Второе место занял представитель Казахстана Асет Дюсенов. Третьим стал россиянин Андрей Собакарев. 

Россиянин Иван Якимушкин, пришедший к финишу первым, был позднее дисквалифицирован.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия13171646
2Южная Корея3115
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Казахстан0112
13Норвегия0101
14Япония0022
15Швеция0011
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