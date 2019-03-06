Лыжник Терентьев завоевал золото в спринте на Универсиаде в Красноярске

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжница Мацокина призналась, что после серебра Универсиады понимает эмоции Большунова

Россиянка стала второй в спринте, она уступила только представительнице Чехии Петре Хинчиковой

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