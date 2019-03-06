Лыжник Терентьев завоевал золото в спринте на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте на Универсиаде в Красноярске.
Второе место занял представитель Казахстана Асет Дюсенов. Третьим стал россиянин Андрей Собакарев.
Россиянин Иван Якимушкин, пришедший к финишу первым, был позднее дисквалифицирован.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|13
|17
|16
|46
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|13
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|14
|Япония
|0
|0
|2
|2
|15
|Швеция
|0
|0
|1
|1