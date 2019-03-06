Лыжница Некрасова расстроена из-за тактических ошибок в спринте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Полина Некрасова расстроена большим количеством тактических ошибок в спринте на XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В среду Некрасова стала третьей в спринте, в финале она уступила представительнице Чехии Петре Гинчицовой и своей соотечественнице Христине Мацокиной.

"День выдался довольно сложным, было допущено достаточно ошибок. Мы в тактике очень сильно уступили, пробежали не так, как планировали и задумывали. Я довольна медалью, но сильно огорчена, что в тактической борьбе допустила много ошибок. Надеюсь, что еще будут шансы исправить положение", - заявила Некрасова.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.