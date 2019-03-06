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Шлеменко может выступить на турнире в Челябинске после отмены боя Александра Емельяненко

Бой Емельяненко был отменен в связи с его административным арестом в Пятигорске

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко может возглавить турнир Russian Cagefighting Championship (RCC) 4 мая после отмены поединка Александра Емельяненко. Об этом Шлеменко сообщил ТАСС.

"Я сказал RCC, что готов выступить", - сказал Шлеменко.

Бой Емельяненко был отменен в связи с его административным арестом в Пятигорске. 

1 марта Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что 37-летний спортсмен скрылся с места происшествия.

Суд в Кисловодске арестовал бойца на 10 суток.

Турнир RCC пройдет 4 мая в Челябинске.

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