Биатлонисты Латыпов и Поршнев отправятся на чемпионат мира из Красноярска 7 марта

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, включенные 4 марта в состав сборной России на предстоящий в шведском Эстерсунде чемпионат мира, отправятся в расположение сборной из Красноярска 7 марта. Об этом журналистам сообщил Латыпов после победы в спринте на Универсиаде.

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

"Хотя предварительные составы были объявлены, все решилось здесь, в Красноярске, и я очень рад, - рассказал Латыпов. - Президент нашей федерации все сообщил нам после индивидуальной гонки. Нужно спокойно доехать, а дальше будет видно, все будет зависеть от тренерского штаба, дадут ли нам шанс выступить там".

"Перелеты - это не страшно, важно, как будет сказываться разница часовых поясов", - сообщил Латыпов.

В спринте на Универсиаде в Красноярске первым стал Латыпов, второе место занял Дмитрий Иванов, третье - Поршнев.

Латыпов в нынешнем сезоне выступил на трех этапах Кубка мира. Лучшие результаты он показал в канадском Кэнморе, став третьим в эстафете и 15-м в гонке преследования.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.