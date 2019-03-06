Испанский телеканал назвал Аршавина лучшим российским футболистом в истории Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Бывший нападающий Андрей Аршавин признан лучшим российским футболистом в истории Лиги чемпионов по версии испанского телеканала Movistar+. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Голосование стартовало в официальном аккаунте Movistar+ в Twitter в среду. По его итогам Аршавин получил 45% голосов респондентов. В голосовании также участвовали Александр Мостовой (23%), Дмитрий Аленичев (18%) и Валерий Карпин (14%).

Лига чемпионов проводится с 1992 года. До изменения формата турнир носил название Кубок европейских чемпионов. Аршавин выступал в Лиге чемпионов за петербургский "Зенит" и английский "Арсенал", Аленичев играл за московский "Спартак" и португальский "Порту", Карпин - за "Спартак" и испанские "Сельту" и "Реал Сосьедад", Мостовой - за "Сельту". Аленичев с "Порту" стал победителем турнира в 2004 году.