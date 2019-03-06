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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигуристы Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде

Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин идут вторыми, третье место занимают россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот после короткой программы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде.

По итогам короткой программы спортсмены набрали 58,92 балла. Вторыми идут россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (57,72), третьими россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (54,75). 

Всего в соревнованиях принимают участие четыре пары, четвертое место занимают спортсмены из Казахстана.

Позднее в среду короткие программы представят мужчины. Произвольные программы спортивные пары и мужчины покажут в четверг.

Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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