Фигуристы Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот после короткой программы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде.

По итогам короткой программы спортсмены набрали 58,92 балла. Вторыми идут россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (57,72), третьими россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (54,75).

Всего в соревнованиях принимают участие четыре пары, четвертое место занимают спортсмены из Казахстана.

Позднее в среду короткие программы представят мужчины. Произвольные программы спортивные пары и мужчины покажут в четверг.

Универсиада завершится 12 марта.