Источник: переезд антидопинговой лаборатории в здание МГУ возможен только с согласия WADA

Исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Мочалова сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, что антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание на территории МГУ до окончания расследования по настоятельной просьбе WADA. В настоящее время лаборатория находится в прежнем здании на территории Минспорта РФ. В конце декабря состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Перемещение оборудования Национальной антидопинговой лаборатории в новое здание на территории МГУ может быть осуществлено только по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил ТАСС источник в лаборатории.

"Процесс переезда очень сложен, он регулируется Всемирным антидопинговым агентством, - отметил собеседник ТАСС. - Мы будем заниматься этим совместно с WADA. Оборудование, которое нужно будет перевезти в новое здание, очень точное и очень дорогое".

Оборудование лаборатории, которое будет перевезено после окончания расследования, после его установки в новом здании должно вновь пройти сертификацию Всемирного антидопингового агентства. Следовательно, работа с допинг-пробами крови, которую сейчас ведет лаборатория, во время переезда может прерваться на неопределенное время.

С мая 2016 года московская антидопинговая лаборатория получила от WADA лицензию на проверку допинг-проб крови для составления гематологических паспортов спортсменов. Лицензия каждый год обновляется, работа ведется в старом помещении лаборатории, которая находится в одном из зданий Федерального научного центра физической культуры и спорта Министерства спорта РФ, но принадлежит МГУ.

Возврат московской лаборатории статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не может быть осуществлен до тех пор, пока не будет завершен процесс, открытый Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы лаборатории Григория Родченкова. СК опечатал ряд помещений лаборатории, в которых находятся допинг-пробы российских спортсменов, взятые в период с 2011 по 2015 год, а также данные проверок проб за этот же период. Но и после того, как СК РФ завершит свои действия, московскую лабораторию будет ждать длительный процесс восстановления статуса, который может продолжаться несколько лет.