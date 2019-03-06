Лыжник Собакарев расстроен, что выиграл бронзу Универсиады после дисквалификации соперника

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Андрей Собакарев хотел выиграть медаль в спринте на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в борьбе, а не посредством дисквалификации соперника. Об этом он заявил журналистам.

В среду состоялся мужской спринт. В финальном заезде россиянин Иван Якимушкин финишировал первым, однако позднее был дисквалифицирован за нарушение правил. В итоге победителем был признан Александр Терентьев, второе место занял представитель Казахстана Асет Дюсенов, третьим стал Собакарев.

"Конечно, такую медаль не хотел, хотел взять награду в борьбе. Чувствую себя довольно неплохо, видимо, свою роль сыграл тот фактор, что я прошел из второй сетки, в финале чувствовал себя довольно уставшим. Это, в принципе, нормальная медаль, но хотел взять ее без помощи дисквалификации, так что расстроен немного", - сказал Собакарев.

Всемирные зимние игры завершатся 12 марта.