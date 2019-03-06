МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков наградил спортсменок сборной России по волейболу сидя почетными знаками "Заслуженный мастер спорта России".

Мероприятие состоялось в среду в Москве. В нем также принял участие президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. Звания "Заслуженный мастер спорта России" были присвоены спортсменкам приказом от 2 октября 2018 года.

"Это огромный успех, вся страна следила за вашими стараниями. Это заслуженная награда, на пути к золотой медали вы преодолели все сильнейшие команды. Роль каждой из вас неоценима", - сказал Колобков.

Спортсменки одержали победу на чемпионата мира, который проходил с 12 по 23 июля 2018 года в Нидерландах. В финальном матче команда под руководством Александра Овсянникова нанесла поражение сборной США со счетом 3-1.