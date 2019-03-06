Колобков: WADA сертифицировало здание Национальной антидопинговой лаборатории

В конце декабря состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ. Однако вся деятельность по проверке допинг-проб крови пока ведется в старом здании, которое расположено на территории Минспорта РФ. "Сейчас лаборатория работает, есть лицензия на проверку проб крови. WADA сертифицировало здание лаборатории", - отметил Колобков.

"В настоящий момент идет проверка базы данных московской лаборатории, которая завершится к июню, - продолжил министр спорта. - Также сейчас завершается процесс полного восстановления Российского антидопингового агентства, идет второй этап. Когда эта ситуация в июне пройдет, наступит следующий этап взаимодействия с WADA".

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два критичных условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. WADA получило данные лаборатории позже обозначенного срока (в середине января), но не стало накладывать санкции на РУСАДА.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ имени М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов. В 2017 году было принято решение о выделении под лабораторию нового здания, которое находилось бы в непосредственной близости от МГУ.