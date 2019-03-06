Фристайлистка Прусакова завоевала золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.
Спортсменка заработала 87,0 балла. Россиянка Анастасия Таталина заняла второе место (84,60), француженка Лу Барен стала третьей (74,80). Россиянка Анастасия Сибиченкова заняла четвертое место (64,20), Яна Шакирова - шестое (49,0).
Прусаковой 18 лет, она является победительницей зимних юношеских Олимпийских игр - 2016, участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (3-1-3), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|17
|21
|17
|55
|2
|Южная Корея
|3
|1
|3
|7
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|3
|3
|7
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Германия
|1
|0
|0
|1
|12
|Канада
|1
|0
|1
|2
|13
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|14
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|15
|Япония
|0
|0
|2
|2
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1