Фристайлистка Прусакова завоевала золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова заняла первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

Спортсменка заработала 87,0 балла. Россиянка Анастасия Таталина заняла второе место (84,60), француженка Лу Барен стала третьей (74,80). Россиянка Анастасия Сибиченкова заняла четвертое место (64,20), Яна Шакирова - шестое (49,0).

Прусаковой 18 лет, она является победительницей зимних юношеских Олимпийских игр - 2016, участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (3-1-3), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.