Саночник Павличенко выиграл чемпионат России

ТАСС, 6 марта. Семен Павличенко завоевал золото чемпионата России по санному спорту, который проходит в Сочи.

По сумме двух попыток 27-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,211 секунды. Серебряным призером стал Роман Репилов (отставание 0,153 секунды). Бронзу завоевал Александр Горбацевич (+0,474).

Павличенко является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. В нынешнем сезоне он выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Россиянин также впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.

Чемпионат России завершится 7 марта.