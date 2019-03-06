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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

Вторым стал француз Эллиот Горри, третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Немецкий фристайлист Тобиас Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен набрал 92 балла. Вторым стал француз Эллиот Горри (89,20). Третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер (85,20).

Россиянин Дмитрий Мулендеев занял пятое место (75,40), Дмитрий Макаров - шестое (73,80), Ярослав Кузнецов - 11-е (23,40).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия17211856
2Южная Корея4138
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Германия1001
12Канада1012
13Казахстан0112
14Норвегия0101
15Япония0022
16Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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