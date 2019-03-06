Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Немецкий фристайлист Тобиас Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен набрал 92 балла. Вторым стал француз Эллиот Горри (89,20). Третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер (85,20).

Россиянин Дмитрий Мулендеев занял пятое место (75,40), Дмитрий Макаров - шестое (73,80), Ярослав Кузнецов - 11-е (23,40).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.