Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Немецкий фристайлист Тобиас Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмен набрал 92 балла. Вторым стал француз Эллиот Горри (89,20). Третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер (85,20).
Россиянин Дмитрий Мулендеев занял пятое место (75,40), Дмитрий Макаров - шестое (73,80), Ярослав Кузнецов - 11-е (23,40).
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|17
|21
|18
|56
|2
|Южная Корея
|4
|1
|3
|8
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Германия
|1
|0
|0
|1
|12
|Канада
|1
|0
|1
|2
|13
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|14
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|15
|Япония
|0
|0
|2
|2
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1