Фигуристы Ефимова и Коровин изменили программы на Универсиаде из-за травмы партнерши

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российским фигуристам Алисе Ефимовой и Александру Коровину, идущим вторыми после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде, пришлось в оперативном режиме вносить коррективы в программы из-за травмы партнерши. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

Лидируют россияне Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, третьи - Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов. Всего в соревнованиях принимают участие четыре пары, четвертое место занимают спортсмены из Казахстана.

"Из-за травмы голеностопа, полученной три недели назад, было много изменений, их вносили даже сегодня. В итоге у нас получилась подкрутка, более-менее выброс, но на прыжке все-таки была грубая ошибка, - рассказала Ефимова. - Нервничали, докатаем ли мы вообще программу или нет. Но на льду об этом уже забыли и сделали все на максимуме".

"Я не жалею о решении выступать, - продолжила фигуристка. - Мы постоянно настраивали себя на Универсиаду, следили за здоровьем. Сейчас посмотрим на состояние, но по моим ощущениям мы можем выступать дальше".

Произвольные прокаты пары продемонстрируют 7 марта.