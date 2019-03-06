Суд в Ставрополе оставил под арестом бойца Емельяненко по делу о неповиновении полицейским

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд поддержал решение Кисловодского городского суда в отношении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который ранее был помещен под административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП.

Боец обжаловал решение суда, посчитав наказание слишком суровым и попросив заменить его на штраф. "Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - сказал судья.

Емельяненко был задержан 1 марта в состоянии опьянения в Кисловодске после ДТП. На требования сотрудников полиции предъявить документы на машину он ответил отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был блокирован, его самого задержали с применением наручников. Кисловодский городской суд 2 марта отправил спортсмена под административный арест на 10 суток, срок ареста исчисляется с момента задержания.

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно. На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.