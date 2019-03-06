Сарсембаев: сноубордисты устали из-за дабл-формата слалома на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сноубордисты, выступающие в параллельных дисциплинах на Всемирных студенческих играх в Красноярске, устали из-за большого количества попыток в соревнованиях по параллельному и гигантскому параллельному слалому. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Сарсембаев выиграл бронзовую медаль в гигантском параллельном слаломе во вторник. В среду спортсмен в финале параллельного слалома уступил россиянину Дмитрию Карлагачеву, став обладателем серебряной награды. Соревнования проходили в дабл-формате, победитель определялся по результатам двух заездов, после первой попытки сноубордисты менялись трассами.

"Очень сильно устал - два дня подряд соревноваться с таким количеством попыток, мы все устали. Соперники были разные, по-разному ехали. Проходишь первый круг, включаешь четвертую передачу, потом пятую, к финалам едешь уже с максимальным риском. Иногда он оправдывается, сегодня в финале он оправдывался до последних ворот", - рассказал Сарсембаев.

"В первой попытке в финале Диме Карлагачеву немного повезло, во второй я его чуть-чуть не догнал. Но он отличный соперник, было очень здорово с ним ехать", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.