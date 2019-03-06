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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские шорт-трекистки выиграли эстафету на Универсиаде

Серебро завоевали японки, бронза у представительниц Казахстана
Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки заняли первое место в эстафете на дистанции 3000 метров на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Российскую команду представляли Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова.

Спортсменки показали результат 4 минуты 14,105 секунды. Второе место заняла сборная Японии (отставание 4,764 секунды), третьей стала команда Казахстана (+13,614).

Сборная Южной Кореи финишировала первой, но заняла четвертое место, получив дисквалификацию за нарушение правил. На последнем этапе южнокорейская спортсменка блокировала обгон со стороны россиянки, в результате чего случилось падение.

Золотая медаль стала 18-й для сборной России на Универсиаде и первой в шорт-треке. В общем зачете россияне продолжают лидировать, имея 57 наград (18-21-18). Второй идет команда Южной Кореи (5-2-4), третьей - команда Швейцарии (2-2-2).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия18211857
2Южная Корея52411
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Казахстан0123
13Япония0123
15Норвегия0101
16Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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