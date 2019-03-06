Российские шорт-трекистки выиграли эстафету на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки заняли первое место в эстафете на дистанции 3000 метров на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Российскую команду представляли Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова.
Спортсменки показали результат 4 минуты 14,105 секунды. Второе место заняла сборная Японии (отставание 4,764 секунды), третьей стала команда Казахстана (+13,614).
Сборная Южной Кореи финишировала первой, но заняла четвертое место, получив дисквалификацию за нарушение правил. На последнем этапе южнокорейская спортсменка блокировала обгон со стороны россиянки, в результате чего случилось падение.
Золотая медаль стала 18-й для сборной России на Универсиаде и первой в шорт-треке. В общем зачете россияне продолжают лидировать, имея 57 наград (18-21-18). Второй идет команда Южной Кореи (5-2-4), третьей - команда Швейцарии (2-2-2).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|18
|21
|18
|57
|2
|Южная Корея
|5
|2
|4
|11
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Казахстан
|0
|1
|2
|3
|13
|Япония
|0
|1
|2
|3
|15
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1